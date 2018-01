Continuar a ler

Mas não será fácil convencer o Athletic a negociar Laporte, como o Barcelona percebeu pelas tentativas que fez. O clube basco não aceita receber abaixo da cláusula de rescisão, a qual está fixada em 70 milhões de euros. Ainda assim um valor abaixo do que o Liverpool pagou por Van Dijk ao Southampton: 80 milhões de euros.



Segundo o jornal inglês, o City terá de agir rapidamente, pois além do Barcelona - que continuará interessado apesar de ter contratado Yerry Mina (Palmeiras) - tem de contar com a concorrência de Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain.



O Manchester City está interessado em contratar Aymeric Laport, defesa-central do Athletic Bilbao que tem vindo a ser associado ao Barcelona. Segundo o jornal inglês 'The Sun', Pep Guardiola avançou com o nome do jovem internacional francês depois do clube ter 'perdido' Virgil van Dijk para o Liverpool.Desde o início da temporada que o treinador espanhol entende que o centro da defesa tem de ser reforçado, sobretudo devido as recorrentes problemas físicos de Vincent Kompany. Sem o belga, Guardiola ficam com apenas John Stones, Nicolas Otamendi e Eliaquim Mangala.