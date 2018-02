Continuar a ler

O avançado do Manchester United Romelu Lukaku acredita que não tem nada a provar aos seus críticos, sublinhando merecer "mais respeito" pelo número de golos que já marcou. O internacional belga voltou ontem a 'faturar' (e fez uma assistência) na vitória caseira frente aos campeões em título Chelsea (2-1) , em jogo a contar para a 27.ª jornada da Premier League."Esperaria um pouco mais de respeito mas é a situação em que estamos. Comecei a jogar quando tinha 16 anos. Ano sim, ano não, as pessoas esperam 20 golos de mim. Tenho feito isso há dez anos seguidos, portanto acho que já provei o que tinha a provar", disse Lukaku ao site do clube após ter feito o seu primeiro golo frente a uma equipa do 'top-6' em sete jogos esta temporada.