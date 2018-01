Continuar a ler

O treinador espanhol pretende um reforço para o centro da defesa que possa também ser utilizado na Liga dos Campeões, requisito que Maguire cumpre, à semelhança de Jonny Evans, do West Bromwich Albion.



O problema com o internacional norte-irlandês é que o Arsenal está interessado na sua contratação, o que faz subir substancialmente o valor a pagar por futebolista que já tem 30 anos.

O Manchester City pondera apresentar uma proposta de 50 milhões de libras (56,4 milhões de euros) ao Leicester por Harry Maguire, defesa-central que os foxes contrataram ao Hull depois de uma boa segunda metade de temporada, com o treinador português Marco Silva à frente dos tigers.O jornal 'The Sun' revela que o internacional inglês de 24 anos é a mais recente opção que Pep Guardiola está a considerar, sendo que a administração dos citizens se disponibiliza a pagar quatro vezes mais do que o Leicester pagou ao Hull no verão (13,7 milhões de euros).