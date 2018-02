Continuar a ler

"Espero que o Riyad se consiga concentrar e voltar para nós. A melhor forma é regressar e apreciar o seu futebol", disse Puel numa conferência de imprensa esta quinta-feira.



"O Riyad é um jogador magnífico e ele adora futebol, a relação que tem com os amigos e colegas. Ele precisa de regressar e de jogar, de tocar na bola."











"Espero que o Riyad se consiga concentrar e voltar para nós. A melhor forma é regressar e apreciar o seu futebol", disse Puel numa conferência de imprensa esta quinta-feira."O Riyad é um jogador magnífico e ele adora futebol, a relação que tem com os amigos e colegas. Ele precisa de regressar e de jogar, de tocar na bola."

O treinador do Leicester City, Claude Puel, confirmou que Riyad Mahrez irá falhar o jogo de sábado frente ao Manchester City (clube que o pretendia contratar no mês passado), visto que o impasse entre o argelino e os foxes ainda continua.Mahrez ainda não treinou ou jogou pelo Leicester desde o último dia do mercado de inverno, dia no qual a transferência para os atuais líderes da Premier League falhou.