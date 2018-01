Quando tudo parecia correr de feição ao Manchester City na Premier League, eis que surge a primeira grande contrariedade. Esta segunda-feira, no seu site oficial, os citizens revelaram que Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento colateral medial, sofrida no duelo de sábado com o Crystal Palace, que o deverá obrigar a uma paragem prolongada, muito provavelmente até março.O avançado brasileiro, refira-se, tem até ao momento oito golos marcados da Premier League, num total de 18 encontros disputados.

Autor: Fábio Lima