"Estou muito feliz por estar aqui. O City é um clube com muita ambição e é uma das melhores equipas da Europa. Estou entusiasmado por trabalhar com [o treinador] Pep Guardiola e ajudar o clube a alcançar o sucesso. Significa muito que o clube tenha mostrado fé em mim e estou entusiasmado para começar", disse o francês, em declarações ao sítio dos citizens na Internet. Internacional pelas seleções jovens da França, Laporte, de 23 anos, assinou um contrato com o Manchester City até 2023."Estou muito feliz por estar aqui. O City é um clube com muita ambição e é uma das melhores equipas da Europa. Estou entusiasmado por trabalhar com [o treinador] Pep Guardiola e ajudar o clube a alcançar o sucesso. Significa muito que o clube tenha mostrado fé em mim e estou entusiasmado para começar", disse o francês, em declarações ao sítio dos citizens na Internet.

O defesa central francês Aymeric Laporte, proveniente do Athletic Bilbau, foi esta terça-feira oficializado como reforço do Manchester City, tornando-se a contratação mais cara da história do líder da liga inglesa.Na segunda-feira, o defesa tinha pagado, na liga espanhola, a cláusula de rescisão de 65 milhões de euros, um valor que o tornou o mais caro jogador da história dos citizens, ultrapassando os 62,5 milhões de euros desembolsados na contratação do belga Kevin de Bruyne ao Wolfsburgo.

Autor: Lusa