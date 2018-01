O Manchester United está interessado em contratar Jorginho, médio-centro do Nápoles. A estação de televisão italiana RAI adianta que o clube onde trabalha o treinador José Mourinho entrou em contacto com o agente do futebolista para falar sobre uma possível transferência no final da temporada.Jorginho é um dos futebolistas que os red devils têm vindo a observar no sentido de reforçar um setor de onde poderão sair dois futebolistas. Michael Carrick colocar ponto final na carreira, enquanto Marouane Fellaini está em final de contrato - Julian Weigl, do Borussia Dortmund, é outro dos médios-centro que está a ser seguido pelos red devils.Jorginho, que nasceu no Brasil há 26 anos mas tem nacionalidade italiana - já representou a squadra azzurra em três ocasiões - tem contrato até 2020 com o Nápoles e poderá custar 40 milhões de euros.