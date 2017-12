Sem espaço no At. Madrid, clube no qual nunca conseguiu convencer, Nico Gaitán pode estar a viver os últimos dias na sua aventura colchonera. Há muito que se fala de uma possível saída e agora, a escassos dias da abertura do mercado, em Espanha adianta-se a possibilidade de o ex-Benfica deixar o Vicente Calderón para rumar ao Watford, emblema orientado po Marco Silva.De acordo com a 'Marca', terá sido mesmo o técnico português a assinalar o argentino como um reforço importante para conseguir os objetivos da presente temporada nos hornets, que de momento são 10.ºs na Premier League, com 25 pontos. Ora, da Premier há também outros interessados no ex-Benfica, tais como o Southampton, Everton, Crystal Palace e o West Ham, isto segundo o 'AS'.Ainda assim, refira-se que a Premier League não é a única possibilidade de saída para o argentino de 28 anos. Para lá dessa via, escrevem os jornais espanhóis, há também um interesse do Monterrey, do México, e também do Boca Juniors, da Argentina.

Autor: Fábio Lima