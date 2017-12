Gracias por la invitación! https://t.co/ksnXWvJCIu — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 28 de dezembro de 2017

Marcos Alonso celebrou na quinta-feira o seu 27.º aniversário e aproveitou a data para se reunir numa festa com alguns dos seus amigos. O momento de celebração foi partilhado pelo jogador do Chelsea nas redes sociais, com um agradecimento por todas as mensagens, mas ali no meio surgiu uma abordagem... diferente.Cesc Fàbregas, colega de equipa e compatriota de Marcos Alonso, viu a publicação do lateral e, na mesma rede social, deixou a ideia de que não foi convidado. "Obrigado pelo convite", escreveu o médio, aparentemente algo agastado pelo facto de o seu companheiro não se ter lembrado de si neste momento de festa.Ou então... terá sido apenas uma brincadeira?

Autor: Fábio Lima