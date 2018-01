Continuar a ler

Salah destacou-se ao serviço dos 'reds' e também da seleção do Egito, sendo importante na qualificação do seu país para a fase final do Mundial de 2018, que se realiza de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.



O avançado do adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões também é finalista ao título de melhor jogador africano, juntamente com o senegalês Sadio Mané (Liverpool) e do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund).



O avançado internacional egípcio Mohamed Salah, jogador do Liverpool, foi esta segunda-feira eleito o melhor futebolista árabe de 2017, pela União Árabe da imprensa desportiva (UAPS).O jogador, de 25 anos, sucede ao argelino Riyad Mahrez, do Leicester, numa altura em que segue no segundo lugar da lista dos melhores marcadores da Primeira Lia inglesa de futebol, com 17 golos, a um de Harry Kane (Tottenham).

Autor: Lusa