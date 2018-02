Continuar a ler

E prosseguiu: "Eles começaram o jogo muito bem e, quando acertaram na barra, fiquei a olhar para os meus jogadores, mas como foi uma jogada bonita, não a conseguimos parar. Ainda assim, encontrámos uma maneira de competir contra eles e tivemos um enorme controlo sobre Eden Hazard. O Willian é um jogador fantástico e matou-nos com aquele golo. Tivemos mais controlo sobre o jogo do que eles, mesmo sem criar muitas oportunidades de golo".



José Mourinho elogiou ainda os seus jogadores: "Scott [McTominay] é um jogador fantástico, é o 'médio moderno', ele consegue fazer de tudo. A única coisa que ele ainda não consegue fazer é marcar golos, mas é capaz de os fazer, a única razão porque não os faz é pela 'missão' que eu lhe dou. No futuro, irá marcar, nós vimos isso na pré-época, mas estou muito contente com ele. Matic também jogou muito bem no meio-campo, os defesas também e o Aléxis Sanchéz fez um enorme esforço também. Na segunda parte estivemos mais confiantes e se houve alguém a merecer vencer, fomos nós", concluiu.



















José Mourinho elogiou este domingo o Chelsea, adversário que o Manchester United derrotou esta tarde por 2-1 em Old Trafford."Derrotámos uma fantástica equipa. Foram os campeões o ano passado, jogaram bastante bem contra o Barcelona [na 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões] e começaram o jogo da melhor forma. Para batermos uma boa equipa, tivemos de ser organizados, todos os jogadores tiveram de seguir o plano de jogo e ter fé", disse o técnico dos red devils no final do encontro.