Continuar a ler

Ibrahomivic, de 36 anos, chegou ao Manchester United em 2016 e termina contrato no verão deste ano. O avançado, que sofreu uma lesão num ligamento de um joelho no ano passado, tem sido pouco utilizado em Old Trafford.



Ibrahomivic, de 36 anos, chegou ao Manchester United em 2016 e termina contrato no verão deste ano. O avançado, que sofreu uma lesão num ligamento de um joelho no ano passado, tem sido pouco utilizado em Old Trafford.

O Manchester United não vai opor-se se Zlatan Ibrahimovic quiser abandonar os red devils. A garantia foi dada esta segunda-feira por José Mourinho, em conferência de imprensa. "Se for verdade que o Zlatan quer um futuro noutro país, então vou ajudar para que se criem condições nesse sentido", disse o técnico português.Os media britânicos dão conta do interesse dos norte-americanos do LA Galaxy no avançado sueco, mas Mourinho garante não saber de nada. "A última vez que falámos disse-me que queria recuperar depressa e ajudar a equipa."