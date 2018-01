Continuar a ler

"É mais fácil ver Mourinho em Stockport [aeroporto de Manchester] ou em London Euston [estação de caminhos de ferro na capital inglesa]", lê-se numa parte do artigo, a qual arranca com base em declarações recentes do técnico nas quais este disse que a sua casa é em Londres, onde estão a mulher e os dois filhos. Em Manchester, o lar é um quarto de hotel, onde vive desde o verão de 2016.



A competência, ética de trabalho e empenho de Mourinho não são colocados em questão, mas contrastam com as deslocações cada vez mais frequentes a Londres, as quais estão na origem da preocupação dos responsáveis do United, sublinha o jornal inglês dando um exemplo recente: o português terá alugado um avião privado na véspera de Natal pagando a despesa do próprio bolso.



Por isso, a referência à "síndrome da terceira temporada um ano antes", a sublinhar um padrão que marca a bem sucedida carreira de Mourinho. E para onde irá Mourinho case se materialize este cenário? O artigo dá a resposta recuperando o 'papão' do Paris Saint-Germain, onde Unai Emery dificilmente continuará no cargo de treinador após o final da temporada.



Por outro lado, o domínio do Manchester City na Premier League e a aparente incapacidade do Manchester United em competir financeiramente com o rival no mercado de transferências dão força à possibilidade de Mourinho apresentar um pedido de demissão.