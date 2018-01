Continuar a ler

O jornal inglês acrescenta que uma figura proeminente na equipa de gestão chefiada pelo vice-presidente executivo Ed Woodward acredita que os rumores que circula nas comunicação social sobre o interesse do Manchester United em certos futebolistas têm origem em pessoas do circulo próximo de Mourinho.



Por isso, o 'Daily Mail' titula que esta situação deixou o treinador português numa 'corda bamba', apesar da administração do clube de Old Trafford estar satisfeita com o progresso da equipa desde o verão de 2016, quando Mourinho sucedeu a Louis van Gaal no cargo.



De resto, após o triunfo sobre o Everton, na segunda-feira, Mourinho voltou a comentar situações de mercado e desta feita adiantou: "Se chegar algum jogador será bem-vindo. Se não chegar lutaremos com os que temos."

A adminstração do Manchester United não ficou satisfeita por José Mourinho ter deixado claro que impossível competir com o Manchester City face à disponibilidade financeira do rival para investir em reforços.O problema, escreve o 'Daily Mail', é que alguns executivos estão convencidos que o treinador português terá proferido estas declarações com a intenção de forçar uma intervenção forte no mercado já neste mês. Mas há mais.