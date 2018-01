Continuar a ler

"Se os adeptos querem que me sinta confortável, então é assim que me sinto confortável. Sou muito preguiçoso. Gosto de estar no hotel. Se eles estão precupados em que me sinta confortável, feliz e apoiado, então deixem de estar pois desta forma sinto-me mesmo bem", começou por dizer Mourinho.



"[Por outro lado] Se os adeptos querem que eu vá para uma casa da qual não gosto, sozinho, longe dos meus adjuntos, então seria um tipo triste - e tipos tristes não trabalhem bem", reforçou o treinador português numa conferência de imprensa onde reafirmou o total comprometimento com o Manchester United e em ficar no cargo por muito tempo.

O Lowry Hotel de Manchester é o lar de José Mourinho desde que assumiu o cargo de treinador do Manchester United no arranque para a temporada 2016/17.A decisão de não comprar ou alugar uma casa é objeto de comentários e notícias com alguma regularidade, mas no início desta semana o 'Daily Mail' deu conta da preocupação crescente por parte da adminstração do clube face ao que será ao crescente distanciamento do português e viagens frequentes a Londres, onde vivem a mulher e os filhos.