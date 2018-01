Até há poucos dias, o destino de Alexis Sánchez, internacional chileno que termina contrato com o Arsenal em junho, parecia ser o Manchester City mas, segundo a imprensa inglesa, José Mourinho terá entrado em ação para o ‘desviar’ para o Manchester United.De acordo com o ‘Daily Express’, o United terá apresentado uma proposta de 22,5 milhões de euros para garantir já a contratação do avançado sul-americano e estabeleceu até à próxima sexta-feira para Alexis tomar uma decisão. Ontem, após a derrota do Arsenal em Bournemouth, onde o chileno não jogou, Wenger foi claro: "Vai ser decidido nas próximas 48 horas. Ele não recusou jogar, até o teria feito mas é um período difícil para ele. A transferência já podia ter acontecido. Se ele for já, temos de o substituir." O United receia que o Arsenal peça um valor mais alto ao City para libertar Alexis.