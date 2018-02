Continuar a ler

"Não tenho de falar convosco sobre as conversas que tenho com os meus jogadores. Isso é um problema meu e do jogador. É uma grande mentira dizer que o nosso relacionamento é mau, ou que nós não comunicamos, ou que não concordamos em realção ao posicionamento e envolvimento dele na dinâmica da equipa", começou por dizer Mourinho em conferência de imprensa nesta sexta-feira.



"Por isso, sejam objetivos e digam o que todos sabemos sobre os últimos jogos: ele não esteve bem e ponto final. Fim da história. Melhorar o nível de desempenho é um problema meu e do Paul, não precisam de ser mentirosos", reforçou treinador, antes de recorrer a um palavrão para vincar bem o que pensa do que tem vindo a ser escrito e dito por comentadores, como por exemplo Paul Scholes, Ryan Giggs e Paul Ince, todos eles antigos futebolistas do United:



"É fácil serem honestos e objetivos e dizerem que o Paul não jogou bem frente ao Newcastle. Não façam com que as pessoas leiam coisas que não são verdade, vocês são pagos para analisarem e explicarem o jogo: não digam m****."



"Ele sofreu uma lesão [muscular] grave esta temporada e esteve para ser operado - semelhante da lesão de [Ousmane] Dembélé no Barcelona. A decisão foi fazer um tratamento conservador e todos ficaram felizes", encerrou o treinador português, na tentativa de explicar o motivo da quebra de rendimento internacional francês que o United contratou à Juventus no verão de 2016, por 105 milhões de euros fixos.

O assunto do momento no Manchester United é o relacionamento entre José Mourinho e Paul Pogba e, inevitavelmente, acabou por dominar a primeira conferência de imprensa do treinador português desde que a comunicação social britânica avançou a última especulação:. Mourinho foi curto e grosso..."Acho que estão a ser simpáticos com as palavras porque quando falam de muita especulação deveriam antes dizer um monte de mentiras. Aceito - e posso falar em nome do Paul sem qualquer problema - e ele admite também que não tem estado a jogar lá muito bem. Tudo se resume a isso. Vocês falarem disso é uma coisa, outra bem diferente é a especulação. Não vale a pena ser polido, mais vale ser objetivo e dizer que a maioria das coisas que se escrevem e dizem [sobre Pogba] são mentiras."