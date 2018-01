Continuar a ler

Ainda assim, o treinador português voltou à carga contra o italiano, recordando o episódio que envolveu Conte em 2011, quando esteve suspenso durante alguns meses por estar alegadamente envolvido num escândalo de combinação de resultados ao serviço do Siena.



"Sim, cometi erros no passado. Sei que celebrei golos a correr, a atirar-me de joelhos, a saltar com os adeptos... Sei disso. O que queria dizer é que agora estou mais controlado, mas isso não significa que a minha paixão não seja a mesma. E seguramente vou cometer erros no futuro. O que sei, para acabar esta história, é que nunca me suspenderam ou vão suspender por combinação de resultados. Isso nunca aconteceu comigo nem nunca vai acontecer", atirou José Mourinho.



Mourinho ataca Conte: «Combinação de resultados? Nunca aconteceu comigo»

José Mourinho assinou esta sexta-feira um novo capítulo na polémica com Antonio Conte, que tinha acusado o português de sofrer de "demência senil" . Curiosamente, o técnico do Manchester United começou por defender o treinador do Chelsea, apontando aos jornalistas."Não o culpo. Acho que a imprensa devia pedir-nos desculpa aos dois. A pergunta que lhe chegou é completamente errada e por causa disso é que teve uma reação descontrolada. A mim perguntaram-me sobre a minha paixão e eu falei de mim próprio. Depois, foi-lhe feita a pergunta como se eu me estivesse a referir a ele. Não culpo Conte de maneira nenhuma, entendo a sua reação", referiu Mourinho, no final da vitória diante do Derby County

Autor: Luís Miroto Simões