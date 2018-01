José Mourinho comentou esta quinta-feira os rumores que dão conta de uma eventual transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. O treinador português não fugiu à questão e deixou bem claro o que pensa."O Real Madrid é um clube com o qual me preocupo, por isso serei a última pessoa a lançar achas para a fogueira... Cristiano Ronaldo é um jogador que todos querem, mas apenas um treinador e um clube pode ter: Zidane e Real Madrid. É este o meu feeling", disse Mourinho na conferência de imprensa desta quinta-feira, onde fez a antevisão do jogo para a Taça de Inglaterra, amanhã, frente ao Yeovil.