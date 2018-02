Continuar a ler

Os responsáveis dos foxes terão pensado que se o Liverpool pagou praticamente 80 milhões de euros ao Southampton pelo defesa-central Virgil van Dijk, então o seu extremo valia 90 milhões sem quaisquer margem para dúvidas.



Mahrez faltou aos treinos no Leicester nos últimos quatro dias e o treinador Claude Puel deixou perceber que o futebolista de 26 anos está sob alçada disciplinar por parte do clube, mas também disse: "Espero que o Riyad possa aproveitar este tempo para colocar as ideias no lugar para depois regressar e ajudar a equipa." Os responsáveis dos foxes terão pensado que se o Liverpool pagou praticamente 80 milhões de euros ao Southampton pelo defesa-central Virgil van Dijk, então o seu extremo valia 90 milhões sem quaisquer margem para dúvidas.

O Leicester continua sem saber do paradeiro de Riyad Mahrez, que terá ficado profundamente desapontado por o clube se recusar negociar a sua transferência para o Manchester City no mercado de inverno, que encerrou a 31 de janeiro. E os detalhes que a comunicação social britânica adiantou sobre tema só vão servir para agravar o amuo do internacional argelino.O 'Daily Mirror' assegura que Leicester recusou uma oferta de 65 milhões de libras (73,68 milhões de euros) por Mahrez e respondeu aos citizens colocando 80 milhões de libras (90,67 milhões de euros) como preço para fechar negócio porque foi buscar como referência uma das transferências que marcou a reabertura do mercado.