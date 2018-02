Continuar a ler

O WBA acumula um empate e três derrotas seguidas nos últimos quatro jogos, destacando-se ainda o facto de só ter conseguido três vitórias nas 27 jornadas já disputadas.Alan Pardew é atualmente o treinador da equipa, depois do clube ter demitido Tony Pulis a 20 de novembro de 2017, após a 12.ª ronda, na sequência de 10 partidas vem vencer. Em declarações à comunicação social, Pulis alertou várias vezes para a necessidade de investir em força em contratações de qualidade, o que não aconteceu enquanto esteve no cargo (entrou a 1 de janeiro de 2015).O investimento na construção do atual plantel coloca o WBA em 16.º lugar entre os clubes da Premier League, com 130 milhões de euros, de acordo com a revisão de janeiro de 2018 do ranking do CIES Football Observatory, que analisa as cinco principais ligas europeias.