Assim, colocando de parte o 'acerto de contas' que resulta do facto de Arsenal e Manchester United darem o mesmo valor - quase de 40 milhões de euros - a Alexis Sánchez e Henrikh Mkhitaryan, que fará o percurso inverso ao do chileno, reforçando os gunners, ficam salários e prémios de assinatura para o futebolista e para Felicevich. Uma verdadeira fortuna tendo em conta o que o escreve o jornal inglês.



Alexis Sánchez assinará por quatro temporada e meia e passará a ganhar 19 milhões de euros por ano de salário base, mais 5,44 milhões em direitos de imagem. Neste tempo de ligação aos red devils, o avançado receberá ainda um total de 34 milhões de euros de prémio de assinatura - divido em quatro parcelas anuais de 8,5 milhões.



E Felicevich? Bom, o agente do internacional chileno de 29 anos embolsa 17 milhões de euros. Ainda assim bem abaixo dos 48 milhões de euros que Mino Raiola terá recebido no verão de 2016 pela transferência de Paul Pogba da Juventus para o... Manchester United.



A transferência de Alexis Sánchez do Arsenal para o Manchester United faz do avançado o futebolista mais bem pago da Premier League e os mais recentes contornos do negócio revelados pelo 'Daily Mail' neste sábado permitem perceber ainda melhor as palavras de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, clube que tinha um pré-acordo para ficar com chileno no final da temporada, a custo zero.Este custo zero teria 'truque', mas as contrapartidas para Alexis Sánchez e para o seu representante, Fernando Felicevich, não se podem comparar com o 'pacote' oferecido pelos red devils, numa manifestação de poderio financeiro que surge na sequência de advertências de José Mourinho: sem investimento forte na linha do que faz o rival, não há hipótese de lhe fazer concorrência.