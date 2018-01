Continuar a ler

"Técnica e fisicamente isto é bom para os jogadores? Não, é um desastre", vincou Guardiola após o empate dos citizens em casa do Crystal Palace, no domingo, ressalvando: "Trata-se de uma tradição. temos de nos adaptar.".



Mourinho já tinha abordado o tema antes, na sequência do que vem defendendo pouco depois de se estrear em Inglaterra, sublinhando diferenças de tratamento entre clubes no que toca a calendarização na quadra natalícia: "O Manchester United não é o único. Há outros na mesma situação, o Leicester é um deles. Uns são realmente uns privilegiados e há outros que pertencem ao grupo do que foram punidos. Depois há outro grupo que está no meio, onde eu gostaria que nós estivessemos."



No Arsenal, Wenger queixou-se do mesmo após o empate diante do West Bromwich Albion: "Ele tiveram cinco dias para para preparar este jogo, enquanto nós tivemos três. Estou preparado para que a minha equipa jogue todos os dias desde que os adversários tenha o mesmo tempo para recuperar. Isto não é normal. E vamos ter o mesmo problema no jogo com o Chelsea [quarta-feira]. Eles jogaram ontem [sábado], nós no domingo e agora é na quarta-feira de novo. Eles têm mais um dia para descansar."