Continuar a ler

Evra estava sem clube desde 10 de novembro, após o Marselha ter rescindido contrato, na sequência da agressão do futebolista francês a um adepto em Guimarães, no jogo da Liga Europa, diante do Vitória.Já na manhã desta quarta-feira, Patrice Evra realizou os testes médicos no West Ham.