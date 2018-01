Continuar a ler

Ora, com uma carreira construída a pulso, Kane não escondeu os 'sacrifícios' que já teve de fazer para chegar onde chegou. "Não me queixo. É a vida de um jogador e eu adoro isto, mas abdica-se da parte social da vida. Nem todos os jogadores o fazem. Alguns saem, vão a restaurantes, esse tipo de coisas... Do meu ponto de vista, para que consiga tirar o melhor de mim, é preciso ir para casa, descansar, recuperar, estar com a minha família e fazer tudo o que consigo naquele período de tempo para atingir o que posso", precisou.E concluiu: "Desisti de quase tudo. Doces, chocolate, o básico de que toda a gente gosta. Não cortei totalmente com isso, mas consumo em proporções certas. Não é preciso cortar com toda a comida má. É preciso, isso sim, saber em que dias preciso mais de umas coisas do que de outras. Isso ajuda-me a recuperar bem".