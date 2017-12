Continuar a ler

Recentemente Eden Hazard manifestou a sua admiração pelo clube de Madrid, mas não entrou em detalhes quando lhe perguntaram sobre uma eventual mudança para a capital espanhola.



O pai de Eden Hazard revelou esta sexta-feira numa entrevista publicada pelo jornal belga 'Le Soir' aquilo que já se suspeitava: o jogador não aceitou a proposta de renovação do Chelsea (que o tornava no futebolista mais bem pago da Premier League) para deixar em aberto uma eventual mudança para o Real Madrid."O Eden recusou prolongar o contrato para poder atender, se for esse o caso, ao interesse do Real Madrid, onde gostaria de estar", garantiu Thierry Hazard, adiantando que o avançado não tem nada assinado com os merengues. "Até ao momento não falou com ninguém nem tem nenhum contrato."