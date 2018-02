Continuar a ler

"Trabalhei incansavelmente para regressar. Infelizmente, seguindo o conselho de médicos especialistas, não tenho outra opção que não seja a de me retirar, devido aos riscos inerentes ao tipo de lesão", escreveu o jogador na sua conta no Instagram.



Hoje, Pochettino, que orientou Mason nos spurs, considerou que o médio tem "uma mentalidade futebolística privilegiada", que lhe permitirá ter êxito em "qualquer carreira que decida abraçar".



Pochettino recordou a altura em que conheceu o jogador, formado no Tottenham, mas que esteve emprestado durante várias épocas, lembrando que depois de uma conversa entre ambos pensou: "Ainda não sei se joga bem, ou não, mas encanta-me como pessoa".



"Logo depois dos primeiros treinos entendeu todos os conceitos muito rápido, algo que custa mais a outros futebolistas. Pensei que tínhamos encontrado um futebolista muito especial", afirmou o técnico argentino.



Ryan Mason sofreu um traumatismo em janeiro de 2017, num choque com o defesa do Chelsea Gary Cahill e teve que ser operado ao crânio.



O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, afirmou que Ryan Mason, futebolista internacional inglês que abandonou a carreira devido a um problema de saúde, "tem abertas as portas" no clube londrino, que já representou.Mason, de 26 anos, anunciou na terça-feira o fim da carreira, devido a problemas de saúde provocados por um grave traumatismo craniano sofrido em janeiro do ano passado, ao serviço do Hull City, então orientado pelo português Marco Silva.

Autor: Lusa