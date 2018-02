Continuar a ler

"Algumas das conversas dele eram do género 'vão lá para dentro e ganhem o jogo, os nossos 11 jogadores são melhores são melhores do que os 11 jogadores deles, vão e ganhem o jogo e tratem vocês de resolver os problemas dentro do relvado. Se um jogador fosse expulso, os outros decidiriam eles próprios a maneira como alterar a formação no relvado. Se surgisse algum problema, o treinador mudava as coisas. Nos grandes jogos é que ele não falhava nas táticas."

"O seu ponto forte era gerir homens. Era o melhor. Ele sabia como falar com os jogadores, como conseguir uma reação. Foram tantas as vezes nas quais ao intervalo, depois de estar a jogar bem enquanto outros não o tinham feito, ele vinha direito a mim... havia um gritaria, mas também haveria uma reação minha. Mas ele sadia que se fizesse isso a outro, por exemplo ao Nani, perdia esse jogador. Por isso tinha uma solução: dizia-me para parar de fintar, quando a intenção era 'picar' o Nani!", explicou Rooney em entrevista à BBC no programa 'Monday Night Football'"É o único treinador que podia deixar um jogador fora da convocatória e fazer com ele se sentisse bem. Era incrível. Sabia como obter uma reação", elogiou ainda o avançado que no verão regressou ao Everton, acrescentando outros pormenores: