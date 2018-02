O West Bromwich Albion, clube da Premier League, está a investigar alegações de que quatro dos seus jogadores terão roubado um táxi em Barcelona, na última quarta-feira.Os futebolistas, cujos nomes não foram divulgados, terão saído do hotel onde a equipa se encontrava em estágio para ir jantar. Mas como não encontraram nenhum restaurante por perto que lhes agradasse, resolveram apanhar um táxi até ao Porto Olímpico, com a intenção de irem ao McDonalds.Conta a imprensa catalã que quando regressam encontraram o táxi vazio, pois o motorista tinha saído também para comprar comida. Os jogadores, que encontraram a viatura aberta com as chaves na ignição, resolveram então entrar no carro e conduzi-lo até ao hotel.A polícia catalã interrogou os jogadores no dia seguinte e esta sexta-feira o clube anunciou a abertura de um processo de inquérito, com vista a apurar toda a história.