"É fantástico chegar à melhor liga do Mundo e fazer parte de uma grande equipa", concluiu.

Erdal Rakip, jogador emprestado pelo Benfica ao Crystal Palace , deu a primeira entrevista como jogador dos eagles, mostrando-se feliz com a chegada à Premier League."Acredito que este campeonato se enquadra na minha forma de jogar. É um futebol rápido e fisicamente intenso. Sou um número 6, um box-to-box que sobe e desce no terreno. Espero adaptar-me rapidamente para ajudar a equipa e mostrar as minhas qualidades. Treinei desde o final da época passada e sinto-me preparado para jogar já", referiu ao site do clube.O médio crê que esta foi a melhor opção para desenvolver o seu futebol, até pelo técnico que vai encontrar: "Será uma honra jogar sob o comando de Roy Hodgson. É uma lenda e no Malmö todos o conhecem. O Crystal Palace é um clube fantástico, com muita história, e que joga um futebol atrativo. Foi a melhor opção para continuar a evoluir na minha carreira neste momento".

Autor: Luís Miroto Simões