O West Ham está disposto a pagar bem ao Everton pela contratação de Morgan Schneiderlin. De acordo com uma notícia avançada pela estação de televisão britânica Sky Sports, os hammers tencional oferecer 20 milhões de libras (22,8 milhões de euros).David Moyes pretende reforçar o plantel com um médio-centro e depois de ter fracasso nas inciativas junto de Stoke City e Newcastle por Joe Allen e Jonjo Shelvey, respetivamente, centrou esforços no internacional francês de 28 anos que os tofees contrataram há um ano ao Manchester United, por 22,9 milhões de euros.