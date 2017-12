O Sheffield Wednesday já está à procura do sucessor de Carlos Carvalhal e, segundo o ‘The Sun’, um dos treinadores que figuram na lista de candidatos é... Paulo Fonseca, cujo Shakhtar lidera a liga da Ucrânia e está nos ‘oitavos’ da Champions.Dejphon Chansiri, dono do clube do Championship, já terá até estabelecido contactos com o técnico português.