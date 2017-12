Continuar a ler

Aos 25’, Mustafi abriu o marcador na sequência de um ressalto. Os gunners pareciam querer resolver a partida rapidamente e Ozil, Xhaka e Lacazette somaram oportunidades soberanas para desfazer o nulo.Após a pausa, o Palace pareceu vir com outra disposição e surpreendeu o conjunto visitante com Townsend a fazer o 1-1, após um grande passe de Zaha. O jogo aumentou de ritmo e, pouco depois, entrou em ação o 'show Sánchez'. Em quatro minutos (62’ e 66’) o chileno praticamente terminou com a reação dos do Norte de Londres. O 2-1 surgiu após uma jogada dentro da área e o 3-1 na sequência de um passe em profundidade. As eagles foram-se abaixo e o jogo perdeu emoção.Zaha, aos 83’, esteve muito perto de reduzir após um cabeceamento ao lado, num prenúncio para o que viria a acontecer seis minutos depois. James Tomkins salta sozinho na área para fechar o resultado.Ao fim de 20 jornadas, o Arsenal soma agora 37 pontos (os mesmos que o Tottenham, 5.º) e ocupa o 6.º lugar na Premier League. O Crystal Palace é 16.º com 18 pontos.Consulte o direto do encontro e a classificação