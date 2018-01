O Tottenham está a avaliar propostas de Inter Milão e de Milan por Mousa Dembélé, médio de 30 anos que entrou nos últimos 18 meses de contrato e tem vindo a ser utilizado de forma interminente devido a lesões, de acordo com uma notícia da Sky Sports.Os dois clubes italianos terão feito saber aos dirigentes londrinos que estão abertos a fechar negócio de imediato ou apenas no final da temporada. Segundo a estação de televisão britânica os spurs não querem ficar sem o internacional belga neste mercado, mas já têm alvos identificados para ocupar a vaga.Uma da opções é Geoffrey Kondogbia, que atua no Valencia por empréstimo do Inter Milão, o que poderá ter alguma vantagem. Mattéo Guendouzi (Lorient), Yves Bissouma (Lille) e Frenkie de Jong (Ajax) estão também a ser seguidos pelo Tottenham.