Assim, de acordo com o 'The Times', o treinador português ficou convencido que o internacional arménio de 28 anos não tem capacidade para aguentar a pressão de representar um clube com a dimensão do United, nem é fisicamente capaz de jogar com regularidade respondendo às exigências do seu sistema de jogo.

O médio ofensivo foi um dos futebolistas que entrou em Old Trafford no verão de 2016, na mesma altura que Mourinho. E embora tenha revelado dificuldades de adaptação, sobretudo na parte inicial da primeira temporada, acabou por regressar ao nível que demonstrara possuir no Borussia Dortmund.A temporada 2017/18 trouxe nova quebra de rendimento de Mkhitaryan, mas a explicação será outra e estará na base da decisão de Mourinho, quando o Arsenal até estaria disponível para receber o lateral-esquerdo Luke Shaw, desde que fosse acrescentada uma verba para compensar a saída de Alexis Sánchez.