Continuar a ler

Se tinham ficado dúvidas, o treinador português, acrescentou mais duas frases: "A única palavra que posso dizer é que ele é um jogador fenomenal. Tirando isso, é do Arsenal e eu sinto que não devo dizer muito mais do que isto."



O Manchester United concorre com o rival Manchester City para a contratação de um futebolista pelo qual o Arsenal pede 30 milhões de libras (33,8 milhões de euros), apesar de estar em final de contrato. As negociações não estão fáceis e podem incluir jogadores. Se tinham ficado dúvidas, o treinador português, acrescentou mais duas frases: "A única palavra que posso dizer é que ele é um jogador fenomenal. Tirando isso, é do Arsenal e eu sinto que não devo dizer muito mais do que isto."O Manchester United concorre com o rival Manchester City para a contratação de um futebolista pelo qual o Arsenal pede 30 milhões de libras (33,8 milhões de euros), apesar de estar em final de contrato.

O interesse do Manchester United na contratação de Alexis Sánchez não é oficial, mas as declarações de José Mourinho sobre o avançado que está em final de contrato com o Arsenal dizem muito. Como reza o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta..."Há alguns jogadores no mundo do futebol que deves tentar sempre contratar se tiveres a oportunidade, seja em janeiro, março ou julho. E é isto. Mas sobre Alexis Sánchez não digo nem uma palavra" , começou por dizer Mourinho no regresso do Dubai, onde o plantel do Manchester United esteve a trabalhar durante a semana.