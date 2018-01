A tentativa de apanhar 'boleia' do que a Nike fez com Philipe Coutinho e a camisola do Barcelona é clara. Não faltará muito para que seja realidade, mas a brincadeira nem sequer teve carimbo oficial.

As negociações entre Arsenal e Manchester United estão bem encaminhadas para que Alexis Sánchez troque os gunners pelos red devils. A apresentação do avançado em Old Trafford estará por horas e por isso o volume de rumores é enorme, quase sempre com as redes sociais como palco.Assim, no Chile, país natal do futebolista, um jornalista jornalista adiantou que a família Sánchez já chegou a Inglaterra para marcar presença na oficialização da contratação, enquanto em Manchester um avião aguardava para levar Henrikh Mkhitaryan para o clube londrino e no regresso trazer o novo reforço do United de José MourinhoNa manhã desta quinta-feira, Anthony Martial partilhou uma foto no treino dos red devils na qual 'ainda' surge o médio arménio...Precisamente em Londres, mais concretamente numa loja da Adidas, patrocinador do Manchester United, foram tiradas fotografias de uma camisola dos red devils estampada com o 7 e o nome de Alexis. O número está de facto vago há um ano, desde a saída de Memphis depay para o Lyon, mas o Alexis deve de ser outro... um brincalhão.