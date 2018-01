Continuar a ler

"Sou jogador do Leicester e estou apenas concentrado no Leicester até que o clube me diga algo em contrário. O objetivo é passar à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra", encerrou Vardy, à margem do jogo frente ao Peterborough United. "Tenho apenas de levar coisas como esta com uma pitada de sal, pois são apenas rumores. Normalmnente começa com alguém a colcoar algumas libras numa casqa de apostas", acrescentou o internacional inglês de 31 anos."Sou jogador do Leicester e estou apenas concentrado no Leicester até que o clube me diga algo em contrário. O objetivo é passar à próxima eliminatória da Taça de Inglaterra", encerrou Vardy, à margem do jogo frente ao Peterborough United.

O Chelsea multiplica-se em manobras no mercado de transferências na procura de um reforço para o ataque, com os rumores a acumularem-se numa lista cada vez mais extensa. Esta segunda-feira foi lançado o nome de Olivier Giroud (Arsenal), depois do processo de negociações entre os blues e a Roma por Edin Dzeko terem chegado a um impasse.Jamie Vardy, avançado do Leicester que também já foi colocado neste rol, comentou hoje a situação de forma arrasadora: "A que clube é que eu sou associado hoje? Ao Chelsea? Eles têm vindo a ser associados a toda a gente, não é?"