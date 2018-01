Continuar a ler

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance mas era um dia especial. Havia papelada a tratar, viagens a fazer... e na segunda-feira, ele ainda é nosso jogador, ou não? Com negociações a decorrer, isso não é fácil de saber. Acho que falhar um teste antidoping é um acontecimento especial para ele porque certamente estava ocupado noutro lado, na companhia do seu agente."



"Resumindo, ele já foi testados tantas vezes aqui que não há preocupação da minha parte em relação a ter qualquer problema com doping. Simplesmente era um dia mau para ele fazer o teste.

Honestamente, no que toca ao lado administrativo, a responsabilidade será certamente nossa porque no dia em questão ele ainda não tinha sido transferido. Por isso, a culpa é nossa, mas não sei bem o que se passou", encerrou o técnico francês.

"O mais importante é que as intenções foram boas. A intenção do Alexis não era esconder-se, nem a nossa era a de esconder o que quer que fosse, pois - nada temos a esconder", começou por dizer Wenger em conferência de imprensa."Estou bastante tranquilo porque nada temos a esconder aqui. Fazemos sempre tudo o que está ao nosso alcance para colaborar com os controlos antidoping. Sempre pressionei no sentido de no futebol se fazer mais nesta área contra o doping, por isso não vejo motivo pelo qual nós pudessemos não estar a colaborar" , prossseguiu o treinador do Arsenal, frisando: