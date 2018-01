Jon Flanagan foi esta quarta-feira condenado a 40 horas de trabalho comunitário e à frequência de 15 sessões de reabilitação, por ter agredido a namorada a pontapé.O futebolista do Liverpool, de 25 anos, admitiu ao Tribunal de Liverpool ter agredido a namorada, a pontapé, durante uma saída à noite, em 22 de dezembro de 2017 e que culminou com a sua detenção.O lateral-direito chegou à primeira equipa do Liverpool em 2011, mas esta temporada atuou apenas num jogo da Taça da Liga.