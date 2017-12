Bernardo Silva, uma das armas de Guardiola, destacou o fabuloso percurso dos citizens. "O balanço é ótimo! A equipa fez uma fantástica primeira parte de temporada. Esperamos continuar assim para festejarmos a conquista de títulos no final. É isso que toda a gente quer", disse o português, considerando precoce fazer saltar as rolhas das garrafas de champanhe."Se já vejo os troféus ao fundo do túnel? Claro que estamos mais próximos do que no início da época, mas ainda é um bocadinho cedo. Porém, estamos no bom caminho. O que penso de em Inglaterra não existir uma pausa no Natal? Este é o mês em que mais se joga. Somos profissionais, temos de encarar os jogos com o máximo de seriedade!", referiu.