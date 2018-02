Será uma novidade para o Manchester United, equipa treinada pelo português José Mourinho. No próximo sábado, frente ao Huddersfield, em jogo a contar para a Taça de Inglaterra, o vídeo-árbitro vai estar à disposição.

"Pessoalmente, gosto da sensação de uma boa decisão. Se é penálti ou não é penálti, se é mão ou não, se é vermelho ou não. Gosto de uma decisão justa. Claro que o vídeo-árbitro precisa de melhorias. É necessário não alterar demasiado a dinâmica e a emoção do jogo, evitar que as pessoas sejam obrigadas a esperar um par de minutos para saberem se pode celebrar um golo", frisou Mourinho em declarações à Man. United TV.

O treinador português alertou ainda para a importância de os árbitros se sentirem confortáveis com a utilização da tecnologia. "Os árbitros querem fazer o melhor possível, não gostam de cometer erros. Por vezes, cometem erros, porque são humanos. Os erros só podem ser minimizados se os árbitros tiveram alguma tecnologia ao seu dispor. Se os árbitros estão contentes com a tecnologia de apoio, então concordo com a utilização do VAR", realçou José Mourinho.