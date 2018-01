Continuar a ler

"O que João Mário tem vindo a fazer é simplesmente embaraçoso. O que vi é algo que não quero voltar a ver, muito menos num que vista a camisola do Inter", começou por dizer Bergomi, agora comentador da Sky Italia, após o empate do Inter Milão em Florença (1-1), pormenorizando:



"Perdeu a bola várias vezes, correu lentamente para ajudar na defesa, nem sequer se esforçou para acelerar. Tudo o que João Mário faz é passar a bola para trás sem revelar qualquer empenho em ciraer situações de potencia perigo para o adversário."



O treinador do Inter Milão, Luciano Spalletti, colocou João Mário no onze que defrontou a Fiorentina na noite de sexta-feira, mas aos 65 minutos de jogo decidiu colocar Dalbert no lugar do internacional português cujo desempenho estava a ser desapontante.Mas para Giuseppe Bergomi, antiga glória dos nerazzurri - fez toda a carreira no clube - e da seleção de itália, esse adjetivo é fraco para qualificar o que o médio fez em campo e que se soma a partidas anteriores.