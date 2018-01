O Nápoles foi esta terça-feira eliminado na Taça de Itália ao perder em casa com a Atalanta por 2-1 nos quartos-de-final.Depois de uma primeira parte sem golos, os visitantes chegaram à vantagem aos 50 minutos, por Timothy Castagne. Aos 81', Papu Goméz ampliou a vantagem, pouco antes de Dries Mertens reduzir para 2-1.A Atalanta avança assim para as meias-finais, onde vai defrontar o vencedor do duelo entre Juventus e Turim, agendado para quarta-feira.

Autor: Luís Miroto Simões