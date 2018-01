Um grupo de representantes do Beijing Guoan visitou a sede da Roma e a comunicação social italiana noticiou o facto. O objetivo foi apresentar uma proposta de 50 milhões de euros por Radja Nainggolan, a qual terá sido recusada. No entanto, o diretor-geral do clube chinês negou tudo poucas horas depois."Nós nunca contactámos a Roma e o Nainggolan nunca esteve nos nossos planos como possível reforço para a equipa", começou por dizer Li Ming, situando o caso como algo que é típico acontecer no mercado de transferências:"Assim, a história do Beijing Guoan estara a travar uma disputa com o Guangzhou Evergrande pelo mesmo jogador é falsa e nós não nos iremos deixar distrair com tudo o que está a acontecer."