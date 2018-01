Continuar a ler

"Quando vemos que um jogador de empenha, tudo está bem mesmo quando as coisas lhe correm mal. O Inter Milão tem um treinador [Luciano Spalletti] que desde o primeiro dia se bate pela importância de jogar com amor à camisola."



Na noite de sexta-feira, nos comentários durante o jogo, Bergomi disse: "O que João Mário tem vindo a fazer é simplesmente embaraçoso."

"Os comentários sobre João Mario? Pela primeira vez, o adepto [do Inter Milão] que há em mim saiu cá para fora...", começou por dizer o antigo defesa, sublinhando: "Joguei 20 anos no Inter. Isto nunca me tinha acontecido [nos comentários em televisão].""Fui criticado nas redes sociais por adeptos do Inter [pelo que disse sobre João Mário], mas os adeptos do Inter são os primeiros a mostrar irritação [em situação semelhantes]", prosseguiu Bergomi, que soma 81 internacionalizações pels seleção italiana, deixou explícito que o médio português não joga com amor à camisola: