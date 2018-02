O Milan continua a ser uma paixão para Silvio Berlusconi. O empresário e político italiano que foi proprietário dos rossoneri durante 31 anos já nada tem a ver com a gestão - nem quer voltar a ter -, mas os resultados e desempenhos da equipa 'mexem-lhe' com os nervos."Encontrei um comprador para o meu Milan que cumpriu todas as promessas, mas nesta temporada - e também a anterior -, a equipa anda a jogar de uma forma que não me agrada, só com um avançado. Por isso vemos um ou no máximo dois remates à baliza por jogo", afirmou Berlusconi em declarações à RAI, prosseguindo nas críticas ao sistema de jogo de Gennaro Gattuso, que substituiu Vincenzo Montella no cargo de treinador:"Recordo-me de ouvir [Vujadin] Boskov [antigo treinador da Sampdoria] dizer: 'para marcar golos é preciso rematar à baliza'. Isto tem de ser levado em consideração pelo Rino Gattuso que insiste num sistema só com um avançado."