Continuar a ler

"Gostei muito de o ver no Europeu de 2016, agora parece outro jogador. Com o Milan falhou um golo incrível, mandou a bola diretamente para o guarda-redes. Eu defendo a ideia de vendê-lo e adquirir um outro jogador", afirmou, em entrevista à ITASportPress.it.



"Vejo-o com medo, erra passes fáceis. Os jogadores atravessam um momento negativo, às vezes é justo mudarem [de clube]", concluiu.



Ao longo desta época, João Mário fez 13 jogos, somou cinco assitências e não marcou nenhum golo. "Gostei muito de o ver no Europeu de 2016, agora parece outro jogador. Com o Milan falhou um golo incrível, mandou a bola diretamente para o guarda-redes. Eu defendo a ideia de vendê-lo e adquirir um outro jogador", afirmou, em entrevista à ITASportPress.it."Vejo-o com medo, erra passes fáceis. Os jogadores atravessam um momento negativo, às vezes é justo mudarem [de clube]", concluiu.Ao longo desta época, João Mário fez 13 jogos, somou cinco assitências e não marcou nenhum golo.

João Mário não vive dias felizes em Itália. O médio português não tem jogado com regularidade e um dia depois de ter visto o ‘seu’ Inter ser afastado da Taça de Itália diante do grande rival AC Milan, a crítica não perdoou.O internacional português foi titular no dérbi – saiu na segunda parte – e Luigi Simoni, ex-treinador dos nerazzurri, já aponta a porta de saída ao futebolista.