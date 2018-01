Continuar a ler

"Sem a pressão do Mundial podemos reconstruir a seleção com jovens e criar um núcleo de jogadores para futuro. Em Bérgamo há o [Mattia] Caldara e [Leonardo] Spinazzola, mas há outros noutros lados. Crise de talento é coisa que não existe, apenas é preciso ter mais confiança e paciência", prosseguiu o médio. Depois da estreia na seleção principal italiana em outubro de 2017, Cristante acredita que continuará a ser convocado: "O fracasso na qualificação para o Mundial'2018 é uma tragédia, mas pode ser que se seja também uma oportunidade para começar de novo para todos."

A Premier League continua a ser o sonho de Bryan Cristante, médio que o Benfica emprestou à Atalanta num acordo que prevê a possibilidade do clube de Bérgamo accionar a compra em definitivo, pagando quatro milhões de euros."A minha saída no verão dependerá do que fizer nos próximos cinco meses ao serviço da Atalanta na Serie A", começou por dizer o futebolista em entrevista ao jornal 'Corriere della Sera', sublinhando: "Não coloco de parte jogar um dia na Premier League, gosto daquela competição e penso que será perfeita tendo em conta as minhas qualidade técnicas e físicas."