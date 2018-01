Aos 19 anos, Tiago Dias brilha nos juniores do AC Milan e já mereceu elogios da imprensa italiana. Após ser orientado por Gattuso na formação dos rossoneri, já se treina com a equipa principal e anseia por estrear-se ainda esta época. O extremo português falou igualmente do trajeto no Benfica, onde fez parte da formação. Uma entrevista que poderá ler na edição impressa dedeste domingo e ainda no Record Premium já a partir da madrugada!